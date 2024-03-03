Başkan Suer çocukların yüzünü güldürmeyi başarıyor
Bilecik'in Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, çocukların yüzünü güldürmeyi başarıyor.
Bilecik’in Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, çocukların yüzünü güldürmeyi başarıyor.
Gölpazarı halkıyla sık sık bir araya gelen Belediye Başkanı Hayri Suer, bu sefer çocuklarla bir araya geldi. Aldığı şekerlerle çocuklara sürpriz yapan Başkan Suer, yüzlerini güldürmeyi başardı. Aldıkları şeker karşısında mutlu olan çocuklarla tatlı anları paylaşan Başkan Suer, "Bugün geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yüzünü güldürdük" ifadelerine yer verdi.