Başkan Suer çocukların yüzünü güldürmeyi başarıyor

Bilecik'in Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, çocukların yüzünü güldürmeyi başarıyor.

Başkan Suer çocukların yüzünü güldürmeyi başarıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’in Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, çocukların yüzünü güldürmeyi başarıyor.

Gölpazarı halkıyla sık sık bir araya gelen Belediye Başkanı Hayri Suer, bu sefer çocuklarla bir araya geldi. Aldığı şekerlerle çocuklara sürpriz yapan Başkan Suer, yüzlerini güldürmeyi başardı. Aldıkları şeker karşısında mutlu olan çocuklarla tatlı anları paylaşan Başkan Suer, "Bugün geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yüzünü güldürdük" ifadelerine yer verdi.

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