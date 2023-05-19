Başkan Suer'den 'Gençlik merkezi' müjdesi

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, gençlik merkezinin yaz mevsimine kadar açılacağı müjdesini verdi.

Başkan Suer, Orta Mahallesinde yapılan spor kompleksi ve gençlik merkezinde son aşamalara gelindiğini söyledi. Gençlik merkezinin bitişinin yaklaştığı müjdesini veren Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, “Sevgili gençler, Orta Mahallemizde spor kompleksi ve gençlik merkezi yatırımı bitmek üzere bu yaz faaliyete geçiyor sizlere hediye ediyoruz. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun inşaatı ise devam ediyor. Bu alanda gençlerimiz müzik, sanat, eğitim, farklı branşlarda spor ve benzeri aktivitelerle daha güzel vakit geçirecekler. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun” dedi.