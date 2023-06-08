Başkan Suer, Dönmez'in devir teslim törenine katıldı

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında gerçekleşen teslim törenine katıldı.

Başkan Suer, Eskişehir milletvekili olarak görevine devam edecek olan Fatih Dönmez’in devir teslim törenine katılmasının ardından yaptığını konuşmada, “Kıymetli büyüğümüze gerek müsteşarlığı gerek bakanlığı döneminde yapmış olduğu çalışma ve hizmetleri için hemşerileri olarak ülkemiz ve milletimiz adına teşekkür ederiz. Bilecikliler olarak Fatih Dönmez ile her zaman gurur duyuyoruz. Eskişehir milletvekili olarak bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapacağı çalışmalarında kendilerine başarılar dileriz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun inşallah” dedi.