Başkan Suer, ilçe pazarında esnaf ile buluştu

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçe meydanında kurulan pazarda vatandaşlar ile buluştu.

Başkan Suer, ilçe pazarında esnaf ile buluştu
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Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçe meydanında kurulan pazarda vatandaşlar ile buluştu.

Başkan Suer, ilçe merkezinde kurulan pazarda esnaf ve vatandaşların talep ve şikâyetlerini dinledi. Pazarcı esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Suer sorunları çözmek için elbirliği ile çalıştıklarını ifade etti. Esnaf ile sohbet ederek dertlerini dinleyen Başkan Suer’e pazar konusunda ve diğer konularda isteklerini dile getiren esnaflar, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini de dile getirdiler.