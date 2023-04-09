Başkan Suer, köy ziyaretlerine devam ediyor

Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Ramazan ayında köy ziyaretlerine devam ediyor.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Ramazan ayında her gün ilçeye bağlı başka bir köyde teravih namazı sonrası vatandaşlar ile bir araya geliyor. Bu çerçevede Başkan Suer, Kümbet ve Karacalar köylerini ziyaret ederek, ardından Orta Mahallede ikamet eden Mansure Kaçar’ın iftar sofrasına misafir oldu. Başkan Suer, ziyaretleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Rabbim gönlü zengin, yüreği sevgi dolu hemşirelerime, büyüklerime sağlıklı uzun ömürler versin, bizleri onların hizmetkârı olmaktan alıkoymasın inşallah. Ramazan ayının maddi ve manevi rızıklarından istifade ederek, her anlamda bereketli geçirmek için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.