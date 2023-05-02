Başkan Suer, köy ziyaretlerine devam ediyor

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Suer, köy ziyaretleri çerçevesinde ilçeye bağlı Keskin, Akçakavak ve Söğütçük köylerini ziyaret etti. Köylülerle sohbet edip köy halkı ve muhtardan köy ve köylülerin sorunları hakkında bilgi alan Başkan Suer, “Gölpazarı tek ses tek yürek. Rabbim birlik ve dirliğimizi daim eylesin. Rabbim bizleri milletimize ve devletimize daha nice güzel hizmetler yapmayı ve kalplerden ve gönüllerden hiç bir zaman çıkmamayı nasip eylesin” ifadelerini kullandı.