Başkan Suer öğrencileri unutmadı

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ilçede eğitim gören öğrencilerin iftar sofrasına misafir oldu.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Gölpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesinin yurdunda kalan öğrencilerin iftar sofrasına misafir oldu. Sofralarında Başkan Suer’i ağırlayan öğrenciler kendisinene teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çekildi. Başkan Suer yemek sonrası yaptığı konuşmada, “Bu sofrada sizlerle birlikte iftarımızı yapmak, beni çok mutlu etti. Ramazan ayının başta İslam âlemi olmak üzere bütün insanlık için barış, kardeşlik ve huzur içerisinde geçmesini diliyorum. Rabbim ülkemizi ve birlikteliğimizi daim kılsın. Sizler de yarınlarımıza ne kadar iyi hazırlanırsanız ülkemiz o kadar ileriye ve güzele ulaşır” ifadelerini kullandı.