Başkan Suer, seçim standında broşür dağıttı

Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bilecik'in merkezinde kurulan seçim standında broşür dağıttı.

Başkan Suer, seçim standında broşür dağıttı
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Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bilecik’in merkezinde kurulan seçim standında broşür dağıttı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından kurulan seçim standını ziyaret eden Başkan Suer vatandaşlara broşür dağıttı. Standa gelen vatandaşları tek tek selamlayarak sohbet eden Başkan Suer, “AK Parti Bilecik İl Başkanlığımızın merkezde ki stant çalışmalarına destek vererek broşür dağıttık, hemşerilerimize selam verdik. Türkiye yüzyılını anlattık. Cumhurbaşkanımız için oy istedik. Sefer bizden zafer Allah’tan” ifadelerini kullandı.