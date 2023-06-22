Başkan Süer, Toprak Mahsulleri Ofisi ile işbirliğini duyurdu

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, çiftçilerin yüzünü güldürmek amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi’ni tekrar ilçeye getirdiklerini duyurdu.

Buğday ve arpa alımları için ilçede çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Suer, Toprak Mahsulleri Ofisi Baş Müdürü Mehmet Murat Hasçuhadar’ı misafir etti ve yeni sezon için plan ve program çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti. Gölpazarı Belediyesi olarak çiftçilerin daha iyi şartlarda üretim yapabilmelerini ve ürünlerini değerlendirebilmelerini sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi ile işbirliği içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Suer, belediye kantarını yeni yerine hal içerisine taşıdıklarını ve bu sayede çiftçilerin ürünlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde tartabileceklerini belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile yapılan bu işbirliğiyle çiftçilere daha fazla destek sağlanacağını ve ürünlerin değerinin korunmasına katkıda bulunacaklarını dile getiren Başkan Süer, bu gelişmenin çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.