Başkan Suer, vatandaşların kendi imkanlarıyla yaptığı camide teravih namazı kıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Sürmeli köyünde vatandaşlar kendi imknlarıyla cami yaptı.

Başkan Suer, vatandaşların kendi imkanlarıyla yaptığı camide teravih namazı kıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Sürmeli köyünde vatandaşlar kendi imkânlarıyla cami yaptı.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Sürmeli köyünde yaşayan vatandaşların kendi imkânlarıyla yaptığı cami açıldı. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer camiyi ziyaret ederek teravih namazı kıldı. Başkan Suer, namaz sonrası yaptığı konuşmada, “Sürmeli köyümüzde misafir olduk vatandaşlarımızın kendi imkânlarıyla yaptığı camide teravih namazımızı da kıldık. Allah kabul etsin. Rabbim bu camiyi yaptıran hayırseverlerden razı olsun, her ne muradı varsa yerine getirsin İnşallah” ifadelerini kullandı.