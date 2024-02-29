Başkan Taban: 'İşimiz hizmet etmek'

Hamamlı ve Çitli mahallelerini ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Alper Taban, eser ve hizmet belediyeciliğini sürdürmek için göreve talip olduklarını söyledi. Başkan Taban, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işimiz hizmet etmek” dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Alper Taban, kırsal mahalle ziyaretleri çerçevesinde dün akşam Hamamlı ve Çitli mahallelerini ziyaret etti. Beraberindeki AK Partili yöneticiler ve meclis üyesi adaylarıyla birlikte çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamak üzere saha çalışmalarını sürdüren Başkan Taban, köylerde büyük bir coşkuyla karşılandı. İlk durağı Hamamlı Mahallesi olan Başkan Taban ve beraberindeki heyet, Mahalle Konağı’nda vatandaşlarla buluştu. Seçim öncesi nezaket ziyareti için geldiklerini kaydeden Başkan Taban’a mahalle sakinlerinin ilgisi yoğun oldu. 2019 seçimleri sonrası şehirde yapılan çalışmalar, Hamamlı Mahallesi’nin sorunları ve vatandaşların talepleri ile yeni döneme dair hedeflerin paylaşıldığı buluşmada Başkan Taban, 2023 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti’ye verdikleri destekten dolayı Hamamlı Mahallesi sakinlerine teşekkür etti.

“İşimiz hizmet etmek”

Başkan Taban’ın ikinci durağı ise Çitli Mahallesi oldu. Burada coşkulu kalabalık tarafından meşalelerle karşılanan Alper Taban, köydeki tüm esnaf ve kahvehaneleri tek tek gezerek, vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra meydandaki kahvehanede köy sakinleriyle buluşan Taban, burada da hedefleri ve amaçlarını anlattı. 2019 yılında göreve geldikten sonra işlerine odaklandıklarını ifade eden Başkan Taban, “Bizim bir tek işimiz var, hizmet etmek. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işimiz hizmet etmek olacak. Mahallelerimizin, köylerimizin, şehrimizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Sonuna geldiğimiz dönemde verdiğimiz beyanların yüzde 84’ünü gerçekleştirdik. Yeni dönemde yaptıklarımızın üzerine yenilerini eklemek istiyoruz” dedi.