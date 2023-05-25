Başkan Taban: 'Yüzde 66 yatırım, yüzde 13 personel giderimiz var'

İnegöl Belediyesi Mayıs ayı meclisi ikinci oturumunda 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı meclise sunularak oy birliği ile kabul edildi. Belediye Başkanı Alper Taban, “Gerçekten kıymetli bir tablo var ortada. Bizlere verilen imkanların en makul ölçülerde kullanılabilmesi adına burada birtakım veriler oluşturduk. Şu anda yüzde 66 yatırım, yüzde 13 oranında da personel giderimiz var” dedi.

İnegöl Belediye Meclisi, 2023 yılı Mayıs Ayı İkinci Birleşim Toplantısında tek madde için bir araya geldi. Çarşamba günü 16.00’da gerçekleştirilen mecliste, 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporu meclise sunuldu. Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı oy birliği ile kabul edildi.

Meclis açılışında gündeme dair açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün tek gündem maddesi için toplandık. 2022 mali yılı bütçe kesin hesap ve taşınır kesin hesabı ile ilgili bir araya geldik. Ancak maddeye geçmeden önce gündeme dair notlarımız da var. 14 Mayıs’ta bir seçim gerçekleştirdik. Şehrimizde ve ülkemizde gayet güzel, sağlıklı bir seçim gerçekleşti. 28. Dönem Milletvekili seçimleri birinci turda tamamlanmış oldu. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Bu da 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. İnegöl’ümüzden AK Parti’den Ayhan Salman, İyi Parti’den Hasan Toktaş, Cumhuriyet Halk Partisinden de 1. Bölge adayı olan ancak İnegöl menşeli olarak şehrimizden 3 milletvekilimiz mecliste görev yapma hakkını kazandı. Seçilen başta şehrimizin 3 milletvekili ve diğer tüm milletvekillerimizi kutluyorum. Netice itibarıyla milletimiz ortaya bir irade koydu ve bu irade neticesinde onlar da görev yapacaklar. İnşallah ikinci turda gerçekleşecek seçimlerin de ülkemize ve milletimize en hayırlı olacak şekilde tamamlanmasını niyaz ediyoruz.

Açılış konuşmasının ardından, Mayıs ayı birinci oturumunda görüşülerek komisyona havale edilen ve Plan Bütçe Komisyonu tarafından incelenen İnegöl Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının raporu okundu. Komisyonun değerlendirmesi sonucu hazırlanan raporu Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Kemal Kaya okundu.

“Ortada kıymetli bir tablo var”

Raporun okunmasının ardından yeniden söz alan Başkan Taban, “Komisyon Başkanımız başta olmak üzere tüm komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu tablonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm meclis üyelerimize ve yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Zira gerçekten kıymetli bir tablo var ortada. Bizlere verilen imkanların en makul ölçülerde kullanılabilmesi adına burada birtakım veriler oluşturduk. Şu anda yüzde 66 yatırım, yüzde 13 oranında da personel giderimiz var. Faiz giderleri minimum seviyede. Kendi kaynaklarıyla dönmeye çalışan bir belediyeyiz. İnşallah daha iyi tabloları da görmek nasip olsun. Ben katkı veren tüm ekibimize, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından yapılan oylamada, Bütçe 2022 yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı oy birliği ile kabul edildi.