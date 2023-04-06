Başkan Taban bayram tedbirleri ve kararlarını açıkladı

İnegöl Belediyesi Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayram öncesi ve bayram sürecine ilişkin çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Alper Taban, alınan tedbirler ve kararlara ilişkin basın toplantısı düzenleyerek bayram hazırlıklarını kamuoyu ile paylaştı.

11 ayın sultanı ramazan ayının yarısı geride kaldı. Ramazanın ilerlemesiyle birlikte bayram heyecanı ve bayram telaşı da dört bir yanı sardı. Her hanede bayram hazırlığı sürerken, İnegöl Belediyesi de Ramazan Bayramı öncesi tüm birimleriyle planlamalarını yapıp hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkan Yardımcıları ve Daire Müdürleriyle birlikte yapılan hazırlıklara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

12.30’da encümen salonunda yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Taban, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden dolayı buruk bir bayram yaşanacağını ifade etti. Başkan Taban, “Ramazan Bayramı’na yönelik hazırlıklarımızla ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek üzere bir araya geldik. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in içerisindeyiz. Allah’a şükrediyoruz bugünlere eriştiğimiz için. Ancak bu yıl depremin gölgesinde, buruk bir şekilde geçiriyoruz ramazan ayını. 6 Şubat’ta bir deprem afeti yaşadık ve kayıplarımız var. Tüm kayıplarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

“Tüm birimlerimizle hazırız”

“İnegöl Belediyesi olarak bayram öncesi tüm birimlerimizle hazırlıklarımızı yaptık” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bizim için bayramlar özel günler, yoğun geçirilen günler. Dolayısıyla tüm birimlerimiz nöbetçi ve icapçılarını belirleyerek hazırlıklarını tamamladılar. Başta mezarlıklarımız olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemiz olarak bu alanlardaki temizlik işlemlerini gerçekleştirmiş olacağız.”

Umuteli hem ihtiyaç sahiplerine hem depremzedelere umut oluyor

“Bu noktada farklı müdürlüklerimizin de ekstra iş planları var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Umuteli Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüz vasıtasıyla hizmetlerimiz var. Ancak bu yıl bir farklılık var. Bu yıl şehrimizde toplam 714 depremzede aile var. 3795 kişi Bu ailelerimiz için de bir yükümlülüğümüz var. Ben destek olan, elini uzatan herkese teşekkür ediyorum. İnegöl bu konuda duyarlılığını her zaman ortaya koydu. Şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra bu yıl bu ailelerimize de erzak ulaştırıyoruz. Evde temizlik hizmeti veriyoruz. Özellikle bayram öncelerinde yaşlılarımızın, kimsesizlerimizin evlerine giderek onların ev temizliklerini yapıyoruz. Yılın 12 ayı devam eden sıcak yemek yardımlarımız var. Bunlar devam ediyor. Beraberinde yine yaşlılarımızı sevindirebilmek, bayramda gönüllerini hoş edebilmek adına onlara küçük paketler hazırlayarak ziyaret edip hayır dualarını alıyoruz. Ramazan ayı başında yaptığımız açıklamada 2 bin aileye desteğimiz olacağını ifade etmiştik. Ramazanın ilk günü 1120 ailemize alışveriş çeklerini ulaştırdık. Diğerlerinin de dağıtımları sürüyor bayrama kadar tamamlanmış olacak.”

“Esnafımızın her zaman yanındayız”

“Zabıta Müdürlüğümüzün de bu süreçte bir dizi hazırlık ve çalışmalar var. Biliyorsunuz pazarlarla ilgili, çarşı trafiğiyle ilgili birtakım düzenlemeler yapıyoruz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, esnafımızın her zaman yanındayız. Nihayet itibariyle esnaf 7/24, 365 gün hizmet veren bir yapıda. Kira veriyor, vergi veriyor Biz de onlara bayram öncesi biraz daha işlerinin bereketlenmesi adına uygun bir ortam hazırlamak istiyoruz.”

Bayram öncesi kurulacak pazarlar

“Bayram öncesi alınan kararlar ve uygulamalarımız şöyle: Pazaryerleriyle ilgili olarak; 18 Nisan Salı günü Alanyurt pazarımız kendi gününde açık olacak. Buna ilave olarak Merpa pazarımızın da sadece kıyafet bölümü açılacak. 19 Nisan Çarşamba günü Yeniceköy ve Huzur pazarlarımız kendi gününde açık olacak, yine ilave olarak Merpa pazarımız açılacak. 20 Nisan Perşembe arefe günü de sadece Merpa pazarımız açık olacak. Bayram süresince 21-22-23 Nisan tarihlerinde şehrimizde Pazar kurulmayacak. Vatandaşlarımız buna göre alışverişlerini yapabilirler.”

Kaldırım işgali serbestisi 8 Nisan’da başlıyor

“Kaldırım işgalleriyle ilgili 2015 yılında aldığımız bir karar vardı. Bu karar uygulanmaya devam ediyor. Sadece istisnalarımız vardı. Bayramlarda vatandaşımızın kendi ürünlerini kendi kapılarının önünde satabilmelerine müsaade ediyorduk. Bu uygulamamızda da süreyi biraz uzattık, 08 Nisan Cumartesi gününden itibaren esnekliği başlatıyoruz. Tabi burada birtakım kurallarımız var. İşyerleri önünde kendi sektörleri haricinde bir şey satılmasını istemiyoruz. Kaldırımların tamamen kapatılmasını istemiyoruz, yayalar da buralardan geçmek zorunda. İmkanlar nispetinde kaldırımlar kullanılacak. Bayramın birinci günü itibariyle de kaldırım serbestliğini bitirip normale dönüyoruz.”

Çarşı bölgesi 6 gün trafiğe kapanacak

“Bu dönemde çarşı trafiği yoğunlaşıyor. Burada da bir trafik düzenlemesi yapıyoruz. 15 Nisan Cumartesi günü itibariyle 6 gün süreyle çarşı merkezimizdeki 7 sokağı trafiğe kapatıyoruz. Bu sokaklarımız; Elektrik Sokak (Hacı Veli Ağa Sokak kesişiminden itibaren), Tabakhane Sokak, Bedesten Sokak, Cami Kebir Sokak, Özdilek Sokak, 2. Özdilek Sokak ve Hacı Şahin Sokak. Bu sokaklarda trafiği kısmi olarak kapatmış oluyoruz. Ayrıca bu süreçte çarşı bölgesinde bir tek yön düzenlemesi olacak. Gençlik Merkezimizin arka kısmındaki otoparka İşletme Sokak tarafından araçlar giriş yapacak, çıkışlar ise Atatürk Bulvarı tarafından tek yön olarak yapılacak.”

Nöbetçi fırınlar belirlendi

“Bayramın ilk günü şehrimizde tüm fırınlar kapalı olacak. İkinci ve üçüncü günü ise nöbetçi fırınlarımız olacak. Nöbetçi fırınlar sosyal medya hesaplarımız ve web sayfalarımız üzerinden duyurulacak. Ayrıca vatandaşlarımız 153 hatlarımız üzerinden de bilgi alabilirler.”

Seyyar satıcı ve dilencilere sıkı denetim

“Ulaşımla ilgili de İNULAŞ ve BURULAŞ marifetiyle güncel seferler ve toplu ulaşım hizmetleri devam ediyor olacak. Bunların planlamaları da yapılmış durumda. Zabıtamız marifetiyle de özellikle bu seyyar satışlara, dilencilik hususundaki yaklaşımlara yönelik denetimlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın da destekleriyle bu gibi durumlarla mücadelemiz daha kolay olacaktır. Seyyar satıcılarla ilgili belli durumlarda pozitif yaklaşım sergileyebiliyoruz. Bunlar engelli bireyler, yaşlı, çalışmaya muhtaç kişiler gibi durumlar. Onun dışında asla müsaade etmeyeceğiz.”

Bayram coşkusu 23 Nisan coşkusu ile birleşecek

“Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüz de bayramın üçüncü günü kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına yönelik bir dizi hazırlıklar yapıyor. 23 Nisan Pazar günü Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde Amfi Tiyatro karşısındaki yeşil alanda hava şartları da elverirse Çocuk Şenliği düzenleyeceğiz. Burada maskotlar, yarışmalar, çocuk sanat atölyesi etkinlikleri, çeşitli gösteri ve müzikler ile çocuklara unutulmaz bir 23 Nisan Çocuk Şenliği hazırlıyoruz. Ayrıca Kent Müzemiz ve Mobilya Müzemiz de bayramın 3’üncü günü misafir kabulüne devam edecek.”

Şehirde bayram temizliği başladı

“Temizlik İşleri Müdürlüğümüz de bayram sürecinde ekstra çalışma ve hazırlık yapan birimlerimizden. Tüm ana arterlerimizde bulunan konteynerlerin yıkanması, parkların genel temizliğinin yapılması, ibadethane çevrelerinde temizlik ve yıkama çalışması, mezarlıklarımızın dış kısımlarındaki temizlik, çarşı merkezleri, alt geçit ve üst geçit gibi alanlar da temizlenmiş olacak. Ben bu vesileyle bir kez daha rabbim önce Kadir Gecesine, sonra Ramazan Bayramına ve yenilerine eriştirsin diyorum. Tüm ilçe halkımızın da hem Kadir Gecesi hem Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyorum.”