Başkan Taban'dan Sivas maçı öncesi İnegölspor'a moral ziyareti

Belediye Başkanı Alper Taban, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Sivas Belediye Spor maçı hazırlıklarını sürdüren İnegölspor’u antrenmanda ziyaret ederek zorlu karşılaşma öncesi başarılar diledi.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor, 15. Haftada deplasmanda Sivas Belediye Spor’un konuğu olacak. Zorlu karşılaşma öncesi yeni tesislerde hazırlıklarını sürdüren Bordo Beyazlıları, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte antrenmanda ziyaret ederek başarılar diledi.

Sivas maçında başarılar diliyorum

Sporcu ve teknik heyetle bir araya gelen Başkan Taban, “Zorlu günlerden geçiyoruz. Ama bunun üstesinden geleceğimizden hiç şüphem yok. Bugün size moral ziyaretinde bulunmak istedik. İnşallah Sivas deplasmanından mutlu bir şekilde döneriz. Bizler sizlere güveniyoruz. Sakatlarımız ve eksiklerimiz var. Şu anda gördüğüm kadarıyla altyapıdan oldukça fazla oyuncumuz var. Her şerde bir hayır vardır. Genç kardeşlerimiz inşallah kendilerini hem gösterirler hem de takımımıza katkı sağlarlar. Devre arasına 5 hafta aldı. İnşallah bu süreçte eksiklerimize rağmen alabildiğimiz kadar puanlar alırız. Devre arasında takımımıza yapılacak takviyelerle inşallah daha iyi noktalara geliriz. Ben sizlere Sivas maçında başarılar diliyorum” dedi.

İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ise ziyaretleri için İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, meclis üyeleri ve AK Parti yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek “Ziyaretiniz bizleri son derece mutlu etti. Ekibimiz eksiklerimize rağmen Sivas maçına iyi bir şekilde hazırlanıyorlar. İnşallah bu sıkıntılı süreci geride bırakacağız. Devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladık. Görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. İnşallah kalan 5 haftayı en iyi şekilde kapatacağız. Sakat oyuncularımızın takıma katılması ve yapacağımız transferlerle ikinci devre daha iyi noktalarda olacağız” diye konuştu.

Ziyarette Başkan Taban sporculara tatlı ikramında da bulundu.