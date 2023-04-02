Başkan Talus: 'Bu zor günleri de hep birlikte aşacağız'

Depremzedeler ile iftar programında bir araya gelen AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, "Devletimiz bütün imkanlarıyla, tüm kurum ve kuruluşlarımız da yaraları sarmaya çalışıyor. Milletimizin yüce gönlüyle hep birlikte olacağız ve bu zor günleri de hep birlikte aşacağız" dedi.

Kocaeli’ye gelerek akrabalarının yanında kalan, ev tutan, yurt ve misafirhanelerde bulunan depremzedelerle sık sık bir araya gelen İl Başkanı Şahin Talus, Darıca Hüma Hatun Diriliş Kampı’nda misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti. Depremzedelerle birlikte iftar yapan Talus, "Şehrimize gelerek, burada misafir olan bütün depremzedelerimize ulaşmaya çalışıyor ve yalnız olmadıklarını belirtiyoruz. Bugün teşkilatımızın bütün kademeleri, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanındalar. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Devletimiz bütün imkanlarıyla, belediyelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza gerekli tüm kurum ve kuruluşlarımız da yaraları sarmaya çalışıyor. Milletimizin yüce gönlüyle hep birlikte olacağız ve bu zor günleri de hep birlikte aşacağız" dedi.

Başkan Talus’a AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay da eşlik etti.