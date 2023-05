Başkan Talus, seçime 4 gün kala son üye sayısını açıkladı

Son bir ayda üye kayıtlarında patlama yaşadıklarını belirten AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, "Pandemi döneminden sonra hızlanan kayıtlarımız son bir ayda adeta patladı. Üye sayımız 303 bin 428’e ulaştı" dedi.

Seçime 4 gün kala açıklama yapan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, "AK Partimize giderek artan bir teveccüh var. Bunun başlıca nedeni elbette her zaman doğrudan yana olan, verdiği her sözü yerine getiren, hizmet siyasetini ilke edinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyulan güvendir. Bu güven inşallah 14 Mayısta da sandıkları patlatarak, tarihi bir farkla seçim zaferiyle taçlanacaktır. Cumhurbaşkanımıza duyulan büyük sevgi ve güven, gittiği her ildeki mitinglerde kendini gösteriyor. Şehrimizi her ziyaretinde, ’Olmaz, başaramazlar’ dedikleri her dönemde çok şükür Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok büyük bir coşku ve katılımla karşıladık. Şimdi diğer büyükşehirlerde milletimizin aynı sevgiyle alanları doldurmasından gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"İstanbul mitingi tarihin en kalabalık buluşması"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yapılan miting hakkında konuşan Başkan Talus, "En son büyük İstanbul mitingine yabancı basın kuruluşları bile kayıtsız kalamamış, bu mitingi tarihin en kalabalık buluşması olarak yorumlamıştır. Bir milyon 700 bin kişinin katıldığı ve neredeyse bu kadar daha kişinin ulaşamadığı için dışarda kaldığı bu mitingin dikkat çeken bir başka yönü, çevre illerden katılım için organizasyon yapılmamış olmasıdır. Bir gün önce karşı ittifakın İstanbul’da yaptığı miting için ilimiz dahil olmak üzere, birçok vilayetten organizasyonlar yapılmış olmasına rağmen 10’da 1’i bir kalabalık toplayabildiler. Bu tablo milletimizin oynanan her oyunun, verilen içi boş vaatlerin, masa altında yapılan gizli anlaşmaların, kirli ittifakların farkında olduğunu göstermiştir" şeklinde konuştu.

"14 Mayıs yeni bir seçim zaferinin bizce habercisidir"

Cumhur İttifakı’na milletin güvenin tam olduğunu ifade eden Talus, "AK Parti Kocaeli Teşkilatı olarak bizler de Türkiye Yüzyılı için durmadan, yorulmadan çalışıyor, milletimize gerçekleri anlatmayı sürdürüyoruz. Gittiğimiz her ilçede, yaptığımız her seçim ofisi açılışında halkımızın coşkusu, heyecanı, yüksek katılımı 14 Mayısta yeni bir seçim zaferinin bizce habercisidir. Şuna herkes emin olsun ki, bu zaferin kaybedeni olmayacak, tüm Türkiye kazanacaktır. Seçime 4 gün kala üye sayılarımızdaki müthiş artış, AK Parti’nin milletin partisi olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"Üye kayıtlarımız, seçim atmosferine girdikten sonra adeta patladı"

Konuşmasını sürdüren Başkan Talus, "Seçim çalışması için alanda bulunan stantlarımıza, seçim irtibat bürolarımıza broşür ve el ilanından çok üye koçanı yetiştirmekte zorlanıyoruz. Halkımız büyük bir arzuyla, Türkiye yüzyılı başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yer almak, bu kutlu yürüyüşte adının olmasını istiyor. Pandemi sonrası yeniden yükselmeye başlayan üye kayıtlarımız, seçim atmosferine girdikten sonra adeta patladı. Bugün itibariyle 303 bin 428’e ulaştı. Kadın üye sayımız da 150 bini geçti. Türkiye, yüzyılın seçimine giderken, AK Parti’ye duyulan bu güvene layık olabilmek için bizler daha çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.