Başkan Talus'tan İYİ Parti ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşun sonrasında yapılan açıklamalar ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadeye ayakkabılarıyla basmasına ilişkin sert konuştu. Karalama kampanyası yapılmaya çalışıldığını söyleyen Talus, "Seçim sürecinde bakalım daha neler göreceğiz" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, dün bekçinin hırsızları korkutmak için havaya sıktığı kurşunların İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet etmesi sonrasında yapılan açıklamalar hakkında konuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ’14 Mayıs seçimleri ülkemiz ve milletimiz için şahlanış dönemine başlangıç, Türkiye yüzyılına giriş’ açıklamaları tüm halkımızı heyecanlandırmış ve özellikle gençlerimiz için umut olmuşken, muhalefetin takvim yaklaştıkça panik ve telaşının arttığını görüyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için hiçbir hazırlık içinde olmadıkları, aylarca milletimizi boş yere oyaladıkları seçime sayılı günler kala her ay toplanıp, çay içip, dağıldıkları masayı, ’Kumar Masası’ diye dağıtmalarından belliydi" diye konuştu.

"Devletin araştırmasını tamamlamasını beklemeden karalama kampanyası yapmışlardır"

Açıklamalarını sürdüren Başkan Talus, "Şimdi nedenini açıklayamadıkları ama dönmek zorunda kaldıkları bu masadan umudunu iyice kesmiş olduklarını, kaos ve iftiralardan medet umduklarını dün gördük. Dün bir bekçinin hırsızları korkutmak için havaya sıktığı kurşunların İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet etmesi hadisesini, devletin araştırmasını tamamlamasını beklemeden, resmi açıklama yapılmasına izin vermeden AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ı karalama kampanyasına dönüştürmeye çalışmışlardır" ifadelerini kullandı.

"14 Mayıs’ta milletimizden bir kez daha demokrasi tokadını yemeye hazır olun"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştirdiği ziyarette seccadeye ayakkabı ile basmasına da tepki gösteren Başkan Talus, "Muhalefetin, milli ve manevi değerlerimizi aslında bir seçim malzemesi olarak gördüğünü, kurgulanmış, senaryosu yazılmış metin ve programlar dışına çıktıklarında aslında milletimizin sıkı sıkaya bağlı olduğu bu değerleri hiçe saydıkları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun odasına serili seccadeye ayakkabıları ile basıp, bu şekilde poz vermesinden bir kez daha anlaşılmıştır. Bütün bu senaryolar, kirli pazarlıklar, bozuk anlayışlar 14 Mayıs’ta milletimizden bir kez daha demokrasi tokadını yemeye hazır olsun. Seçim sürecinde bakalım daha neler göreceğiz. Türkiye doğru adımlarla yoluna devam edecektir" dedi.