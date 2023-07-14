Başkan Tanır, ''Milletimiz gelecek kuşaklara eşsiz bir örnek sergilemiştir''

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz’u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirten Başkan Tanır, “15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Başkan Tanır, mesajında şu ifadeler yer verdi:

“FETÖ/PDY mensupları ve iş birlikçileri tarafından ülkemizin maruz kaldığı alçak darbe girişimi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. 15 Temmuz; devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferidir. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inerek güvenlik güçlerimizin yanında yer almış ve vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağını, yeri geldiğinde bir kez daha kahramanlık destanı yazmaya hazır olduğunu göstermiştir. Ülkenin bölünmez bütünlüğü ve istikbali için o gece hiç tereddüt etmeden sokaklara dökülerek hain darbecilere vücudunu siper eden ve korkusuzca tanklara karşı çıkan aziz milletimiz gelecek kuşaklara da eşsiz bir örnek sergilemiştir.

Bizlerde tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü hep şerefle yad edecek, bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacak, onların ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında durarak kapımızı ve gönlümüzü onlara her daim açık tutacağız.

Yüce Türk milletinin kahramanlık destanı olan 15 Temmuz’un 7. yıl dönümünde, Allah’ın yardımı ve milletin cesaretiyle başarısızlığa uğratılan darbe girişimi sırasında hainlerin kurşunları ve bombalarıyla şehitlik mertebesine yükselen 251 vatandaşımızı rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum.”