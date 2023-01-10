Başkan Tanır: 'Sanayiciler bacalarına taktıkları filtreleri çalıştırsınlar'

Sanayicilere çağrıda bulunan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bacalara takılan filtrelerin çalıştırılmasını rica ediyorum. Görülen o ki, yaşamış olduğumuz kirliliğin önemli sebeplerinden bir tanesi, takılan filtrelerin çalıştırılmaması ve bunların bakımlarının yaptırılmamasıdır. Sanayicilerimiz, insanların temiz hava alma hakları konusunda kul hakkına girmesinler” dedi.

Hizmetlerin gerçekleşmesi, medeniyetimizin gelişmesi açısından gazetecilik mesleğinin yerel yönetimler kadar önemli olduğuna değinen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, gazetecilik mesleğini yapan tüm çalışanları emeklerinden dolayı kutladı. Kestel Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalara da değinen Başkan Tanır, “Türkiye’nin en ucuz ekmeğini ilçe halkıyla buluşturuyoruz. Buluşturmaya da devam edeceğiz. Buna sosyal bir halka olarak buğdayımızı yetiştirme projesini ekledik. Geldiğimiz noktada bin 300 dönüm hedef koymuştuk. Bin 50 dönümü yakaladık. Tohumları toprakla buluşturduk. Bazı arazileri kiralayarak, yaptığımız çalışmada ekmeğimizin buğdayını kendimiz üreteceğiz” dedi.

"Kestel 23 Nisan’da meydanına kavuşuyor"

Kestel ilçesinin merkezine meydan projesinin 23 Nisan tarihinde hizmete açılacağının müjdesini veren Başkan Tanır, “7 bin metre kare alanda yapılacak projede, yerin altında 330 araçlık otopark, festival alanı, akıllı teknoloji aydınlatma ve sulama sistemiyle zamana meydan okuyacaktır. En büyük bütçeli projelerimizden bir tanesidir. Kaba inşaatını bitirdik. İnce işçiliği kaldı. Hayatın en yoğun yaşandığı kent meydanında kültür sanat ve faaliyetlerin olduğu bir alana sahip olacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte açmayı hedefliyoruz. Ocak ayının sonu itibariyle otoparkını kullanacağız” diye konuştu.

"Çocuklara hayvan sevgisini aşılayacağız"

Bursa’nın en modern barınaklarından bir tanesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tanır, “2 etap olarak biz bunu projelendirmiştik. Birinci etabı kullanılmaya başlandı. Zeminden ısıtmalı olan merkezde can dostlarımızı dışarıdan alıp tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarına bıraktığımız geniş bir mekanı ilimize kazandırdık. İçerisinde ayrıca, çocuklarımızın hayvan sevgisini aşılamak adına konferans salonundan, klinik ve otel bulunacak” dedi.

"Sanayiciler lütfen bacalarındaki filtreleri çalıştırsın"

Kestel ilçesinden 4 tane sanayi bölgesi olduğunu belirten Başkan Önder Tanır, “Bunlardan 3’ü organize, bir tanesi ise belediyemize bağlı bir sanayi bölgemiz var. 500’e yakın farklı uğraş alanları içerisinde ekonomimize ciddi katkı sağlayan, ihracat gerçekleştiren, istihdam sağlayan bölgelerimize sahibiz. Ancak madalyonun diğer yüzünde de, başta su kirliliği olmak üzere havamız kirlenmektedir. Bununla alakalı başta tekstil fabrikalarının bacalarından çıkan yağ atıklarının atmosfere karışmasına yönelik kirlilikle mücadelemiz devam ediyor. Özellikle bu tekstil fabrikalarının bacalarına takılması gereken filtre işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. Ancak, sanayicilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Takılan filtrelerin çalıştırılmasını rica ediyorum. Görülen o ki, yaşamış olduğumuz kirliliğin önemli sebeplerinden bir tanesi, takılan filtrelerin çalıştırılmaması ve bunların bakımlarının yaptırılmamasıdır. Sanayicilerimiz, insanların temiz hava alma hakları konusunda kul hakkına girmesinler” dedi.

"Biz gereken denetlemeleri sağlıyoruz"

Yerel ilçe ve büyükşehir belediyesi olarak sanayicilere ceza yazma yetkilerinin olmadığını belirten Tanır, “Bu denetlemeyeceğimiz veya denetlemediğimiz anlamına gelmez. Biz ilgili zabıta ve çevre müdürlüğü ekiplerimiz havayı veya suyu kirleten kim olursa olsun tespitini sağlıyor. Bununla alakalı fotoğraf veya video ile kayıt altına almaktadırlar. Bunu da çevre şehircilik il müdürlüğüne iletiyoruz. Çevre kirliliği bu bölgede gerçekten sorun diyebileceğimiz noktaya geldi. Biz asla sanayiye karşı değiliz. Mevcut sanayicilerin modernleştirilmesi gerekiyor. İlçemizde bulunan 1 nolu sanayi bölgesinin kentsel dönüşüm mantığı adı altında derlenip toparlanıp buradan taşınması gerekiyor. Soğuksu bölgesinde sanayici arkadaşlarımızın bir takım planları var. TOKİ ile kontakta oldukları bir süreç var. Bunu destekliyoruz” dedi.