Başkan Tatlıdede yaralı depremzedeleri ziyaret etti

Mardin’in Artuklu İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6’lık depremde yaralı olarak kurtarılan depremzedeler çevre illere sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralı depremzedeler de tedavi altına alındı. Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, yaralıları ziyaret etti. Burada yaralı ve refakatçi ailelerle görüşen Başkan Tatlıdede, geçmiş olsun dileklerini iletti. Artuklu Belediyesi tarafından depremzedeler için hazırlanan hijyen paketleri, Başkan Tatlıdede tarafından vatandaşlara verildi.

Yaralı depremzedeler, kendilerini ziyaret eden Başkan Tatlıdede’ye teşekkür etti.