Başkan Tekin'den anlamlı ziyaret

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede yaşayan şehit ailesi ve geçtiğimiz günlerde oğlunu kaybeden gazi ile bir araya geldi.

Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçede yaşayan şehit annesini ve geçtiğimiz günlerde oğlunu kaybeden gaziyi evlerinde ziyaret etti. Pazaryeri ilçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik ziyaret esnasında Kuran-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Başkan Tekin, “Çok değerli ailelerimizi evlerinde ziyaret ederek duamızı ettik. Büyüklerimizin hayır dualarını almak nasip oldu” ifadelerini kullandı.