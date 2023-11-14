Başkan Tekin'den çevreyi kirletenlere sert tepki
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde özellikle kırsal alanlara duyarsızca atılan atıklar Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i isyan ettirdi.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde özellikle kırsal alanlara duyarsızca atılan atıklar Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i isyan ettirdi.
Beşikli Mahallesinde bazı vatandaşlar tarafından yol kenarına atılan çöplerin fotoğrafını paylaşan Belediye Başkanı Zekiye Tekin çevreyi kirletenlere sert tepki gösterdi. İlçe merkezinde ve belediyenin sorumluluk alanlarında yerlere çöp atanların, kameralarla izlenerek cezai işlem uygulanacağını söyleyen Başkan Tekin, "Bu görüntüye söyleyecek laf bulamıyorum. Kendinize saygınız olmayabilir ama doğaya, insan sağlığına saygınız olsun. Beşikli mahallesinde yaşayanlara, Pazaryeri halkına saygınız olsun. Varsa çöpünüz haber verin gelelim alalım. Geri dönüşümde değerlendirelim" dedi.