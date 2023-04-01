Başkan Tekin'e 'Teşekkür Belgesi'

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu’na verdiği desteklerinden dolayı Rektör Prof. Şükrü Beydemir tarafından teşekkür belgesi verildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in imzaladığı ‘Teşekkür Belgesi’ni BŞEÜ Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Nazile Ural, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e takdim etti. Başkan Tekin etkinlikte yaptığı konuşmada, "BŞEÜ Pazaryeri Meslek Yüksek Okulumuz Müdürü Prof. Dr. Nazile Ural, Rektörümüz Prof. Şükrü Beydemir’in imzasıyla teşekkür belgesi takdim ettiler. Rektör hocamız başta olmak üzere Pazaryeri Meslek Yüksek okulumuzun tüm emektarlarına teşekkür ediyorum” ifade etti.