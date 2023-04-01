Başkan Tekin'e 'Teşekkür Belgesi'

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'na verdiği desteklerinden dolayı Rektör Prof. Şükrü Beydemir tarafından teşekkür belgesi verildi.

Başkan Tekin'e 'Teşekkür Belgesi'
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu’na verdiği desteklerinden dolayı Rektör Prof. Şükrü Beydemir tarafından teşekkür belgesi verildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in imzaladığı ‘Teşekkür Belgesi’ni BŞEÜ Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Nazile Ural, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e takdim etti. Başkan Tekin etkinlikte yaptığı konuşmada, "BŞEÜ Pazaryeri Meslek Yüksek Okulumuz Müdürü Prof. Dr. Nazile Ural, Rektörümüz Prof. Şükrü Beydemir’in imzasıyla teşekkür belgesi takdim ettiler. Rektör hocamız başta olmak üzere Pazaryeri Meslek Yüksek okulumuzun tüm emektarlarına teşekkür ediyorum” ifade etti.