Başkan Tekin, hasta ve yaşlı vatandaşları yalnız bırakmıyor

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, her fırsatta gerek hastanede gerekse evde tedavi gören hasta ve yaşlı vatandaşları ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Başkan Tekin, hasta ve yaşlı vatandaşları yalnız bırakmıyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, her fırsatta gerek hastanede gerekse evde tedavi gören hasta ve yaşlı vatandaşları ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat İlçedeki hasta vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Büyükleri, hastaları ziyaret ederek hatırlarını ve isteklerini sorduklarını anlatan Bakan Tekin, “Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Tüm hastalara şifa versin. Hastalarımızı ziyaret edip, ellerini öpüp, hayır dualarını almak bizlerin en önemli motivasyon kaynağıdır. Hastalarımızdan ve yaşlılarımızdan gelen her talebi, isteklerini hızlı bir şekilde yapma gayreti içerisindeyiz. Onları gerek evlerinde gerek hastanelerde ziyaret ederek moral olmaya çalışıyoruz" dedi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman