Başkan Tekin ilçe pazarında vatandaşlar ile buluştu

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe meydanında kurulan pazarda vatandaşlar ile buluştu.

Başkan Tekin, Pazaryeri’nde kurulan pazarda esnaf ve vatandaşların talep ve şikâyetlerini dinledi. Pazarcı esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Tekin sorunları çözmek için elbirliği ile çalıştıklarını ifade etti. Esnaf ile sohbet ederek dertlerini dinleyen Başkan Tekin’e pazar konusunda ve diğer konularda isteklerini dile getiren esnaflar, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini de dile getirdiler.

Başkan Tekin’e ziyareti esnasında; AK Parti Bilecik Milletvekili Adayı Halil Eldemir, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin eşlik etti.