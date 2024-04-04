Başkan Tiryaki göreve başladı

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Altındağ Belediye Başkanı seçilen Veysel Tiryaki, mazbatasını alarak göreve başladı.

3 dönem boyunca sürdürdüğü belediye başkanlığına, bir dönemlik aranın ardından geri dönen Tiryaki, resmi olarak da görevi devraldı. Mazbata teslim törenine, yeni dönemde göreve başlayacak olan meclis üyelerinin yanı sıra, çok sayıda vatandaş da katıldı.

“Görev ve hizmet bayrağımızı daha yukarılara taşıyacağız”

Törende konuşan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Başkan Tiryaki, “Altındağlıların teveccühü ile yeniden belediye başkanı olarak seçildik. Başta kıymetli Altındağlılar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Görev süremiz boyunca Altındağ için hiç yorulmadan çalışacağız.” dedi.

Başkan Tiryaki “Tek arzumuz, görev ve hizmet bayrağımızı daha yükseğe taşımak. Altındağlı hemşehrilerimize layık olmak için üstün gayret sarf edeceğiz, Altındağ Belediyesi kapısı her zaman olduğu gibi herkese açık olacak” ifadelerini kullandı.