Başkan Tombaş'tan Sultanbeyli'ne yeni sosyal tesis müjdesi

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, yeni bir sosyal tesisin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Bir buçuk yılda 50 projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle hizmete açan Başkan Ali Tombaş, kentin temel ihtiyaçları için çalışmalara hız verdiklerini belirtti. Tombaş, "Aydos Ormanı içindeki Fetih Korusu’na sosyal tesis yapılması yönünde komşularımızdan yoğun talep vardı. Bu yıl içinde tesisi hizmete açacağız" dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, yeni bir sosyal tesisin ilçeye kazandırılması için çalışmalara başladıklarını, halkın önceliği olan projelere hız verdiklerini açıkladı. Başkan Tombaş, bir süredir devam eden proje çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, uygulama aşamasına geçileceğini müjdeledi.

Doğayla iç içe, nezih ve huzurlu bir tesis

Sultanbeyli’nin temel ihtiyaçlarını öncelik haline getirdiklerini ifade eden Tombaş, "Aydos Ormanı’na ev sahipliği yapıyor olmanın avantajıyla hemşehrilerimizi doğayla iç içe buluşturacak projelere de önem veriyoruz. Bu kapsamda Aydos Korusu, Fetih Korusu ve Değirmen Kafe gibi önemli projeleri hizmete açtık. Özellikle Fetih Korusu’na sosyal tesis yapılması yönünde komşularımızdan yoğun talep vardı. Şimdi bu talebi karşılıyoruz. Fetih Korusu’na yeni bir sosyal tesis kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Tesis bu yıl içinde hizmete açılacak

Tesisin bu yıl içinde hizmete açılacağını belirten Başkan Tombaş, proje hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"Fetih Korusu’nda yapımına başlayacağımız sosyal tesisimiz hizmet anlayışımızın önemli örneklerinden biri olacak. Toplamda 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek olan tesis, 250 metrekare kapalı, 250 metrekare açık alanıyla hemşehrilerimize nezih ve huzurlu bir ortam sunacak. Komşularımız doğada nefes alırken, uygun fiyatları ve eşsiz lezzetleriyle bu tesisimizde keyifli dakikalar geçirecek. İlçemize yeni eserler kazandırırken sadece bugünü değil, yarını da planlıyoruz. Sultanbeyli’mizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."