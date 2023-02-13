Başkan Tören: 'Depremin acısı karşısındaki kurtuluşlar, dayanışma direnci ve umudumuzu artırıyor'

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, deprem bölgelerinden biri olan Adıyaman ilindeki çalışmaları değerlendirerek, “Yaşadığımız büyük acılar karşısındaki kurtuluşlar, dayanışma direnci ve umudumuzu artırıyor” dedi.

Adıyaman Gölbaşı deprem bölgesinde, Koordinatör Tokat Valisi Numan Hatipoğlu öncülüğünde ve Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in koordinasyonunda çalışmalarını yürüten ekipler, depremin yaralarının sarılması için sürekli olarak çabalıyor. Depremzedeler için konteyner kent ve Gölbaşı ilçesinde kurulması düşünülen konteyner hastanesinin altyapısının hazırlanması çalışmaları da devam ediyor.

Arama-kurtarma, insani yardım, enkaz kaldırma, altyapı çalışmaları, sıcak yemek, temiz su, mobil sağlık ve sokak hayvanlarının beslenmesi hizmetleri sürdürülürken, kent temizliği hizmetlerinde ilçe belediyeleri de destek ve katkı veriyor.

Yapılan yardım çağrısına kulak veren vatandaşların Altınordu Belediyesi’ne teslim ettiği yardımların bölgeye sevki de sürüyor. Şimdiye kadar temel gıda maddeleri, battaniye, ısıtıcı, uyku tulumu, bebek maması, hijyen seti, kışlık giysi, temiz su, ekmek ve yakacak başta olmak üzere AFAD tarafından bildirilen ihtiyaç maddeleri ile doldurulan tırlar bölgeye ulaştırıldı. Ayrıca konteyner, sokak hayvanları için mamadan oluşan yardım malzemeleri de bölgeye sevk edildi.

Deprem bölgesindeki çalışmaları ve yapılan yardımları değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Yaşadığımız büyük acı karşısında tanıklık ettiğimiz kurtuluşlar ve milletimizin gösterdiği büyük dayanışma, direncimizi ve umudumuzu artıyor. Altınordu ailemiz adına depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarının sarılması için tüm ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Tüm dünyaya parmak ısırtacak bir yardımseverlik ve dayanışma gösteren Türk Milleti’ne ve Altınordulu hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.