Başkan Torun'a önemli görev

Bursa Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, TOBB KOBİ Politikaları Kurulu yönetimine seçildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından komisyon seçimleri yapıldı. KOBİ Politikaları Kurulu yönetimine iş adamı Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun seçildi.

Başkan Orhan Torun, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde birçok önemli komisyonlar bulunuyor. Bizde Yenişehir ilçemizi temsilen KOBİ Politikaları Kurulu yönetimine seçildik. Türkiye genelinde bulunan Kobilerimizin istek ve beklentilerine yönelik çalışmalarımız olacak. İnsanımıza iş dünyamıza bir nebze olsun katkı sağlayabilirsek ne mutlu bizlere” ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde, Ekonomik Raporu İnceleme Komisyonu, İnşaat ve Taahhüt Hizmetleri Kurulu, Tarım Kurulu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Hayvancılık Kurulu, Ekonomi Politikası Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu, KOBİ Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Basın Yayın Komisyonu, Dilekleri İnceleme Komisyonu, Turizm Kurulu, Mesleki Eğitim Kurulu, Mevzuat Komisyonu, Hesapları İnceleme Komisyonu, İklim Değişikliği ve Çevre Kurulu, Vergi Komisyonu, Kadın Çalışmaları Kurulu ve Arge ve İnovasyon Kurulu ilk toplantıları gerçekleştirdi.