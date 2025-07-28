Başkan Torun iddialara cevap verdi

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, basında hakkında çıkan iddialarla ilgili olarak, "Biz devletin bir kurumuyuz, devleti itibarsızlaştırma gibi bir niyetimiz olamaz" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçede 5 gün süren orman yangını sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İçmeler yangınına bazı orman işçilerinin müdahale etmediğini iddia etmişti. Ulusal basında çıkan haberler sonrası bugün bir açıklama yapan Başkan Torun, videoyu çekme nedenine ilişkin, "İki grup ormancı, ya biri yangını söndürebilmek adına canını veriyor, biri de arabasından inmiyor. O zaman şehit haberleri yoktu. Bilsek de söylenmeli mi, bence söylenmeli. Biz kendi malımızı kurtarmadık, Osmaneli’nin bir değeri için uğraştık, Osmaneli’nin malını kurtarmak için uğraştık. Filmin sonunda ulusal linç yedik ve bir sürü hakaret, tabii aslında ben bunların nedenini biliyorum ama işte sizler vesilesiyle de herkese duyurmak istiyorum" dedi. Başkan Torun şöyle devam etti:

"Biz ormancı ile 4 gündür dağlarda çocukların terini sildik, telefonlarını şarj ettik, kendi elimizle su dağıttık. Dün gittik beraber, ağıl yangını söndürdük, ondan önceki gün gittik TOKİ’nin altında yangını söndürdük. Süreci bozmaya manipüle etmeye çalışanlar, sanki ormancıların hepsine demişiz....İçmeler o sıra boşmuş dediler, o sırada 17 hane vardı.. Bizim ormancıyla, kimseyle meselemiz yok, işini düzgün yapmayan insanlarla meselemiz vardı."