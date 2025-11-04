Başkan Torun, pazaryerinde vatandaşlarla buluştu

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, kapalı pazar esnafı ve vatandaşlarla buluşarak, taleplerini dinledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçede hizmetlerin etkin yürütülmesi ve halkın taleplerinin doğrudan dinlenmesi amacıyla kapalı pazaryerini ziyaret etti. Başkan Torun, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek, talep ve önerilerini dinledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Halkımızla iç içe, birlikte daha güzel bir Osmaneli için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.