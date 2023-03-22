Başkan Tosun'dan 'Malta Deresi' açıklaması

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Malta Deresi Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Malta Deresi Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tosun, "Öncelikle belirtmek istiyorum ki, Malta Deresi Projesi, Bandırma’ya nefes aldıracak bir proje olmakla beraber, bölgenin de en büyük yeşil alan projesidir. Altını çizerek söylüyorum, Malta Deresi Projesi bir yeşil alan projesidir. Basında çıkan bazı iddiaların tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı nettir. Halihazırda ilçemiz Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan Malta Deresi ağaçlandırılacak alan olarak tanımlıdır. Projenin yapıldığı alanda herhangi bir konut bulunmamaktadır. Malta Deresi’nin çevresindeki söz konusu konutlar ise 1993 ve 2006 tarihlerinde onaylanan imar planlarında konut alanı olarak tanımlanmıştır. Belediye Meclisimizin 7 Aralık 2006 tarih ve 171 sayılı kararı ile Bandırma’nın revizyon ilan planı onaylanarak yürürlüğe girmiş ve Malta Deresi etrafındaki alanlarda konut alanı olarak tanımlanmıştır. Konut yapılan alan 1993 ve 2006 yıllarında onaylanan imar planlarında konut alanı olarak tanımlıdır. Plana uygun olması nedeniyle imar durum belgesi ve yapı ruhsatı verilmesi mevzuata uygun ve mevzuat gereğidir" dedi.

Başkan Tosun, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kentimiz genelinde yıllar boyunca çeşitli zemin etüt çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalara dayanarak ilk Heyelan Etüt Raporu 1963 yılında, ilk Jeolojik Etüt Raporu 1982 yılında hazırlanmıştır. 2005 yılında İTÜ tarafından hazırlanan ve 7269 Sayılı Kanunun maddesine göre incelenip onaylanan Zemin Raporu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan Bandırma İlçesi 5517.32 hektarlık alanın ’Mikrobölgeleme Etüt Raporu’ hazırlanmıştır. İmar planları hazırlanırken tüm bu zemin etüt çalışmaları dikkate alınmaktadır. 1963 yılından bu yana yapılan zemin etüt çalışmalarının tamamında, söz konusu bölge ile birlikte kentimizin çok büyük bir bölümü ’Önlemli Alan 5.1’ olarak tanımlanmıştır ve bu alanların imara açılması önünde yasal bir engel bulunmamaktadır. Bandırma’nın yerleşik uygunluk haritası incelendiğinde ’Önemli Alan 5.1’ olarak tanımlanan alanların kentimiz genelinde Uygun Alan ve Önlem Alınabilecek Stabilite Sorunlu Alanlardan daha fazla olduğu görülmektedir. 17.08.2022 tarihinde belediyemize gönderilen yazı ve ekindeki protokolde Malta Deresi yataklarına mansap şartının sağlanması mansaptan membaya doğru yapılması ve mansap şartı sağlandıktan sonra yapımına başlanması gerektiği bildirilmişse de mansap şartı istenen alanın hazine, karayolları yetki alanında olması nedeniyle müdahale edilmesi mümkün değildir. Nitekim bu alanlarda kamulaştırma işlemlerinin ilgili kurumlar tarafından yapılması zorunludur. Protokolün DSİ tarafından taşkın tesis inşaatının tamamlanmasından sonra imzalanabileceği, Malta Deresi projemizin DSİ’nin bu inşaat çalışmasına engel olmadığı bildirilmiştir."

Tosun, belediye tarafından DSİ’nin yetki alanında yalnızca ağaçlandırma yapılacağını ve mekânsal alanlar inşa edilmeyeceğini de sözlerine ekledi.