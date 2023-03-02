Başkan Turgay Erdem'den bina projesi ücret açıklaması

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, son günlerde arşivden bina projeleri ile ilgili istenen ücretlerle ilgili bir açıklama yaparak, “Dün akşam yapılan meclis toplantısında 3 ay süreyle özel bir uygulamaya geçilerek, site yöneticileri tarafından yapılan başvurularda 20 lira gibi sembolik bir bedelle vatandaşlarımıza gerekli belgelerin verilmesi karara bağlandı” dedi.

Başkan Turgay Erdem’in yazılı açıklaması şöyle; “Son günlerde yeni bir siyasi linç kampanyasıyla karşı karşıyayız. Medyada Nilüfer Belediyesi hakkında “Felaketi ranta çevirdiler”, “Utanmaz, fırsatçı” gibi son derece haksız ve rencide edici ifadelerin yer aldığını görüyor ve konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyuyoruz.

Bu süreç; evlerinin depreme dayanıklılığını sorgulayan vatandaşlarımızın, Nilüfer Belediyesi arşivinden istedikleri evraklara karşılık ücret alınmasına yönelik eleştirileriyle başladı ve bir bakanımızın konuyu sosyal medyaya taşımasıyla siyasi linç kampanyasına dönüştü. Öncelikle vatandaşlarımızdan gelen bu eleştirilerin bilgi eksikliğinden kaynaklandığını belirtmeliyim. Bu uygulama Nilüfer Belediyesi’ne özgü bir uygulama değildir, bütün belediyelerin uyguladığı bir ücretlendirmedir. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 97. maddesine göre uygulanır. Her belediye kendi ücret tarifesini belediye meclisinin kararıyla belirler. Nilüfer Belediyesi 2023 yılı hizmet ücret tarifesi Nilüfer Belediye Meclisimizin 26.10.2022 gün ve 493 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 2023 Mali Yılı içerisinde uygulamaya girmiştir. Belediye arşivinden talep edilen projeye göre metretül hesabı yapılarak rakam belirlenir. Dijital ortamda verilmesi, kağıt çıktı olarak verilmesinden daha ucuz bir seçenektir” denildi.

"Alınan ücret kanun gereği"

Açıklama şöyle devam etti; “Depremin ardından bu taleplerin çok arttığı bir dönemdeyiz. Genel uygulama çerçevesinde biz, gelen vatandaşlarımıza önce bilgilendirme yapıyoruz. Yapı denetim firmaları ya da müteahhit firmadan bu belgeleri ücretsiz alabileceklerini söylüyoruz. Ya da evrak almaksızın bilirkişi eşliğinde gelip dosyayı inceleyip ücret ödemeden görüntüleyebileceklerini söylüyoruz. Belediyeden belge istemeleri halinde 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği bir maliyeti olacağını söylüyoruz. Ozalit ya da CD seçeneklerinin ücretlerini kendilerine bildiriyoruz ve talep ettikleri şekilde belgeyi veriyoruz.

Bu konuda gerekli açıklamaları yaptığımız halde bazı yayın organları tarafından bize cevap hakkı tanımaksızın, objektiflikten uzak bir tavırla siyasi bir linç kampanyası yürütüldüğünü üzülerek izliyoruz.

Nilüfer Belediyesi, depremin ardından ilk yardıma koşan, deprem bölgesindeki ihtiyaçları karşılamak için kendi imkanlarını seferber eden ve konuya her aşamasında duyarlılık gösteren bir kurumdur. Bu konu deprem sonrası zaten bizim gündemimizdeydi ve 6 Şubat sonrası kendi binası için kaygı duyup belge isteyen vatandaşlar için, durumu kolaylaştırmak amacıyla bir düzenleme planlıyorduk. Ancak bu, Meclis onayından geçmesi gereken bir konu olduğu için bekledik. Ve deprem sonrası yapılan 1 Mart 2023 tarihli ilk meclis toplantısında konuyu gündeme getirdik.

Sonuç olarak dün akşam yapılan meclis toplantısında 3 ay süreyle özel bir uygulamaya geçilerek, site yöneticileri tarafından yapılan başvurularda 20 lira gibi sembolik bir bedelle vatandaşlarımıza gerekli belgelerin verilmesi karara bağlandı. Öte yandan 6 Şubat 2023 tarihinden bugüne kadar belge almak için ücret ödemiş olan vatandaşlarımız da, belediyemiz Hizmet Masalarına başvurarak ödedikleri bedeli geri alabilecekler”