Başkan Turgay Erdem'den kazazede öğrencilere ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, hafriyat kamyonu ile okul servisinin karıştığı kazada yaralanan ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavileri devam eden öğrencileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Nilüfer’in Unçukuru ve Korubaşı Mahallelerinden taşımalı eğitim gören 22 öğrenciyi taşıyan okul servisinin, Kayapa Mahallesi’nde hafriyat kamyonu ile çarpışması sonucu yaşanan kazada, 22 öğrencinin yaralanması büyük üzüntüye neden oldu. Yaralanan 22 öğrenciden 19’u taburcu edilirken, 3’ünün tedavisi sürüyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisi süren 3 öğrenciyi, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, CHP Bursa Milletvekili Adayları Jülide Akköprü ve Engin Tamer Dede ile birlikte ziyaret etti. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali’den yaralılar hakkında detaylı bilgi alan Başkan Turgay Erdem, öğrencilere ve ailelerine de geçmiş olsun dileklerini iletti. Kazadan yaralı kurtulan öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Erdem, çocuklardan gelen çeşitli talepleri de, hemen yerine getireceğinin sözünü verdi.