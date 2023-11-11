Başkan Turgay Erdem üniversite öğrencileriyle buluştu

Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin ev sahipliğinde üniversitelerdeki öğrenci topluluklarının üyeleriyle buluşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gençlerin fikirlerini dinledi, yaşadıkları sorunlara da yine onlarla birlikte çözüm üretti.

Nilüfer Belediyesi, yeni nesil belediyecilik anlayışıyla öğrenci ve gençlere değer katan projeler üreterek, onları karar alma süreçlerine dahil ederken, diğer bir yandan da Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de her fırsatta öğrencilerle bir araya geliyor. Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği etkinlikte de Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde yer alan 30’u aşkın topluluktan yaklaşık 200 öğrenci, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile buluştu. Gençlerin yerel yönetimle olan ilişkisini ve iletişimini güçlendirmek, yaşadıkları sorunları birebir Başkan Turgay Erdem’e aktarmak amacıyla gerçekleştirilen buluşmada, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz ile Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Eş Başkanı Tuğba Can da yer aldı.

Samimi bir sohbet ortamında geçen buluşmada Başkan Erdem, gençlerin talep ve önerilerini dikkatle dinledi, yaşadıkları sorunları giderebilmek için yine onlarla birlikte çözüm üretti. Gençlere ve öğrencilere büyük önem verdiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ulaşımdan beslenmeye kadar birçok alanda öğrencilere verdikleri destek ve hayata geçirdikleri projeleri de paylaştı. Görükle’de öğrenci ve gençlerin yerel gençlik politikalarının geliştirilmesine yönelik atölye çalışmaları ve çalıştaylar düzenlediği, yerel yönetimle gençlerin buluşma noktası olan Nilüfer Gençlik Evi’ni öğrencilerin hizmetine sunduklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Görükle Koza Kütüphanesi’nin de çok yakın bir zamanda hizmete açılacağını söyledi. Başkan Erdem, Görükle’ye yeni bir kültürevi kazandıracaklarını, burada öğrencilerle birlikte ortak çalışmalar yapılacağını da sözlerine ekledi.

Gençlerin fikir ve önerilerini önemsediklerini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Öğrenci toplulukları, değerli çalışmalara imza atıyorlar. Eksik kaldığınız, zorlandığınız anlarda Nilüfer Belediyesi’nin Sosyal Politikalar Kurulu’na başvurun. Talep ve önerilerinizi orada değerlendirelim, size destek olalım. Sizlere değer katacak çalışmaları üreterek, uygulayalım” şeklinde konuştu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, öğrenci topluluklarının düzenlediği etkinliklerde yaşadıkları ulaşım sorununa da ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.