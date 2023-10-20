Başkan Türkyılmaz, 100. yılda Cumhuriyet için yürüyor

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mütareke’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Meşalesi” yürüyüşüne başladı. Yürüyüş, 28 Ekim’de Anıtkabir ziyaretiyle son bulacak.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mütareke’nin imzalandığı ve Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Mudanya’dan, Cumhuriyet’in yönetildiği Çankaya’ya yürüyor. Mütareke’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Meşalesi” adıyla düzenlenen yürüyüş, Mütareke Evi önünde düzenlenen törenle başladı. Gökyüzüne barış güvercinlerinin uçurulmasının ardından Cumhuriyet meşalesi yakıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, halk ve sporcularla birlikte yürüyüşe başladı.

Mütareke evi önünde konuşma yapan Başkan Hayri Türkyılmaz, “Cumhuriyetimizin kuruluşu yolunda Kurtuluş Savaşı zaferlerini, bu zaferlerin masa başında antlaşmalarla taçlandırılmasını ve Lozan’a giden yolda Mudanya Mütarekesi’nin önemini vurgulamak için yürüyoruz. Barışın ve Kardeşliğin Başkenti Mudanyamızdan, tüm dünyaya bir kez daha birlik, beraberlik ve barış mesajları verecek, ‘İlelebet Cumhuriyet’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güzergah boyunca il ve ilçelerde belirlenen noktalarda Cumhuriyet meşalesini taşıyacak sporcular Hasan Akyol, Yalçın Doğu, Cemalettin Suntur ve Nejat Çetin de Başkan Türkyılmaz’a eşlik etti. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yürüyüşün ilk gününde Mudanya’dan Kestel’e ulaşacak, güzergahtakiilçelerde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunacak.