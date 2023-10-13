Başkan Türkyılmaz, Mütareke'den Cumhuriyet'e 100. yıl için yürüyecek

Mudanya Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 100. yıla özel bir etkinlikle kutlayacak. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Çankaya Belediyesi’nin iş birliğinde Mütareke’nin imzalandığı ve Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Mudanya’dan, Cumhuriyet’in yönetildiği Çankaya’ya yürüyerek, Cumhuriyet meşalesini taşıyacak.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Mudanya’dan, Cumhuriyetin yönetildiği Çankaya’ya yürüyüş gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında Mudanya Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nin ortak organizasyonu ile “Mütareke’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Meşalesi” adıyla gerçekleştirilecek yürüyüşle ilgili bilgi veren Başkan Türkyılmaz, “Mudanya’da bir ilke daha imza atıyoruz. Yürüyüşle ilgili makamlardan gerekli izinleri almak için yazışmalara başladık. Cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı Mudanya’da, Mütareke Meydanı’ndan başlatacağımız yürüyüşümüzü Çankaya’da sonlandıracağız. Nilüfer, Bilecik, Bozüyük, Odunpazarı, Tepebaşı, Seyitgazi, Mahmudiye, Yenimahalle, Çankaya, Sivrihisar, Polatlı Belediyeleri ve Eskişehir ile Ankara Büyükşehir Belediyelerimizin başkanlarıyla güzergah boyunca bir araya gelecek, Türk Bayrağımızı dalgalandıracak, büyük bir coşku ve heyecanla yürüyeceğiz. Barışın ve Kardeşliğin Başkenti Mudanyamızdan, tüm dünyaya bir kez daha birlik, beraberlik ve barış mesajları verecek, ‘İlelebet Cumhuriyet’ diyeceğiz. Türkiye’nin tam bağımsızlık için emperyalizme karşı verdiği büyük mücadelenin meşalesini yüreğinde hiç söndürmeyenlere selam olsun. Cumhuriyetimiz sonsuza dek yaşayacak, bu meşale hiç sönmeyecek. Tüm organizasyonda emeği geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz ve Fen İşleri Müdürlüğümüzün personeline teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yürüyüş 20 Ekim’de Mütareke Meydanı’nda törenle başlayacak. Gökyüzüne barış güvercinlerinin uçurulmasının ardından Cumhuriyet meşalesi yakılacak. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya Bandosu eşliğinde halk ve sporcularla birlikte yürüyüşe başlayacak. Yürüyüş güzergahındaki kentlerde Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunulacak, şehitlik, anıt ve müze ziyaretleri gerçekleştirilecek.Güzergah boyunca il ve ilçelerde belirlenen noktalarda Cumhuriyet meşalesini taşıyacak sporcular Hasan Akyol, Yalçın Doğu, Cemalettin Suntur ve Nejat Çetin olacak. Yürüyüş, 28 Ekim’de Anıtkabir ziyaretiyle tamamlanacak.