Başkan Tutuk, 'Yalova Makine İhtisas OSB, Türkiye'de örnek olacak'

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir ile bir araya gelen Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, genç nesillere ışık tutacak ve Yalova’nın istihdam seferberliğine büyük katkı sağlayacak olan OSB’ye tam destek verdiklerini söyledi. Başkan Tutuk, “Hem Yalova’da istihdam seferberliğimize hem de ülke ekonomimize büyük katkıları olacak OSB’mizin çalışmalarını takdir ediyoruz. Tüm firmalarımıza Yalovalı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Tutuk, Yalova’da; çevreci, yenilikçi, şehrin dokusuna uygun, eğitim dünyasıyla iç içe, modern, yerli ve milli bir organize sanayi bölgesi kurmak için çalışmalarını son sürat sürdüren Yalova Makine İhtisas OSB’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir’in konuğu olan Başkan Tutuk, hem yapılan yeni yatırımları hem de yapılabilecek işbirliklerini görüştü.

Saha çalışmaları ve projelerin de görüşüldüğü ziyarette Başkan Özdemir, Başkan Tutuk’a OSB’de yürütülen çalışmalarla ilgili bilgileri aktardı. Başkan Özdemir, “OSB’miz ülke ekonomimize ve istihdama katkı sağlamanın yanında dünyaya rol model olacak” dedi.

Hemşehrileri adına teşekkür etti

Başkan Mustafa Tutuk ise yaptığı açıklamada Başkan Özdemir’e tüm hemşehrileri adına teşekkür etti. Milli teknoloji hamlesine katkı sunan Yalova Makine İhtisas OSB’nin yönetimini tebrik eden Başkan Tutuk, “Hem şehrimizdeki istihdam seferberliğine hem de ülke ekonomimize katkı sunuyorsunuz. Çalışmalarınızı takdirle karşılıyoruz. Bizler de OSB’mize elimizden gelen desteği vermeye hazırız. OSB bünyesinde faaliyet gösterecek fabrikalarınızın temelleri atılıyor. Yapılan her yeni yatırım heyecan ve motivasyonumuzu artırıyor. Ben tüm hemşehrilerim adına sanayicilerimize ve yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Üretimde katma değeri artıracak nitelikli dönüşmeyi başlatmanızı da ayrıca takdir ediyorum. Yalova Makine İhtisas OSB, Türkiye’de örnek olacak” diye konuştu.

Ziyaretin anısına Başkan Özdemir, Başkan Mustafa Tutuk’a bir hediye takdim etti.