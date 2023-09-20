Başkan Tutuk'tan Ankara temasları

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol eşliğinde kentin ihtiyaçlarına yönelik Ankara’da bir dizi temasta bulundu.

Tutuk, şehrin ivedi talep ve ihtiyaçlarıyla ilgili Ankara’da üst düzey bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Meclis Üyesi İnanç Kaya ve Yalova Belediyesi İmar Müdürü Kamer Vatansever’in de eşlik ettiği ziyaretlerden ilki Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e yapıldı. Ardından DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak’a birer ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Tutuk, “Yalova’mızın ivedi talep ve ihtiyaçlarıyla ilgili ziyaretlerimiz oldu. Oldukça verimli bir değerlendirme programı gerçekleştirdik. Sayın Genel Müdürlerimizin ilgisi ve ilimize duydukları derin muhabbetleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Kendilerinin tüm hemşehrilerimize selamları var. Ayrıca her zaman yanımızda olan ve çalışmalarımızda büyük destekleri olan Milletvekilimiz Sayın Meliha Akyol’a çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz için gece-gündüz demeden el birliğiyle ve özveriyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.