Başkan Tutuk'tan spor camiasına tam destek

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, amatör spor kulüpleri, hakemler, saha komiserleri ve antrenörlerle kahvaltılı programda bir araya geldi.

Uygulama Oteli’nde gerçekleşen programa Tutuk’un yanı sıra, AK Parti Yalova Milletvekili ve Milletvekili Adayı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Yalova Milletvekili Adayı Erhan Dede de katıldı.

“Yalova’mızı geleceğe taşıyoruz”

Yalova’ya yakışacak, değer katacak, hemşehrilerinin yaşam kalitesini yükseltecek her çalışmayı gerçekleştirme gayretinde olduklarını anlatan Tutuk, “Göreve geldiğimiz günden beri şehrimizin her tür sorununu bertaraf edip yeni proje ve yatırımlarla da Yalova’mızı geleceğe taşıyoruz. Gençlerimize de sporu sevdirmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla mahallelerimize spor alanları kazandırıyoruz. Mini futbol sahalarından basketbol sahalarına ve çok amaçlı sahalara kadar her mahallemize eşit hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Tutuk, Hacı Mehmet Ovası’nda imar planlaması yapıldığını, bu planlamalar dahilinde; 13 Bin metrekare alanın kapalı spor tesisi için ve 60 Bin metrekare alanın da açık spor tesisleri için ayrıldığını belirtti. İlerleyen süreçte bu alanlarda Yalova’da yapılmış en büyük ve gelişmiş spor tesislerini Yalovalılarla buluşturma hedefinde olduğunu da sözlerine ekledi.