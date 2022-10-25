Başkan Ülgür Gökhan, Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kent genelinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde incelemek amacı ile gerçekleştirdiği teknik inceleme gezileri çerçevesinde, Prof. Dr. Halet Çambel Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.

Barbaros Mahallesi’nde yapımında son aşamaya gelinen Prof. Dr. Halet Çambel Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni 25 Ekim 2022 Salı günü ziyaret eden Başkan Gökhan, çalışmaları yerinde inceledi. Belediye Başkan Yardımcıları ve teknik personel eşliğinde gerçekleştirdiği teknik inceleme gezisi çerçevesinde merkez alanını gezen Başkan Gökhan, tüm hızı ile devam eden peyzaj ve inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

29 Ekim 2022 Cumartesi günü açılması planlanan Prof. Dr. Halet Çambel Sağlıklı Yaşam Merkezi, 250 metrekarelik kapalı alanda fitness ve yoga merkezi, açık alanlarda ise voleybol, basketbol sahaları, açık spor ekipmanları alanı, parkı çevreleyen yürüyüş ve koşu parkurları, çocuk oyun alanı ve kaykay üniteleri ile kentlilerin hizmetine sunulacak.