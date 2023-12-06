Başkan Usta, 35. Geleneksel Suriçi Buluşması'na ev sahipliği yaptı

35. Geleneksel Suriçi Buluşması, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın ev sahipliğinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Suriçi Grubu’nun her yıl düzenlediği 35. Geleneksel Suriçi Buluşmaları, Gaziosmanpaşa’nın ev sahipliğinde düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, siyasi parti temsilcileri ile Suriçi Grubu Derneği yönetimi ve üyeler katıldı.

"Tam bağımsız Türkiye’nin yolu güçlü bir İstanbul’dan geçiyor"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye Yüzyılı’nın önemine değinerek, "Güçlü ülkeler güçlü şehirlerle var olur. Güçlü şehirleriniz yoksa güçlü ülke olamazsınız. Bizim Türkiye Yüzyılı’nda gayemiz, tam bağımsız güçlü ve büyük Türkiye’dir. Sözü güçlü ve etkili Türkiye’dir. Türkiye Yüzyılı budur. Tam bağımsız Türkiye’nin yolu güçlü bir İstanbul’dan geçiyor. Önümüz seçim. Güçlü İstanbul lazım bize" dedi.

"Türkiye’nin yerinde en büyük kentsel dönüşümünün yapılmasına gayret ediyoruz"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, "Türkiye Yüzyılı uğruna gece gündüz demeden, her türlü zorluğa göğüs geren, arkasında milletin dua ve destekleriyle bugüne kadar Türkiye’yi karaya oturtmayan Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Elbette onun mihmandarlığında bizler de bölgemizde, şehrimizde, siyasetimizde gayret sarf etmeye çabalıyoruz. Türkiye’nin yerinde en büyük kentsel dönüşümünün yapılmasına gayret ediyoruz" diye konuştu.