Başkan Usta'dan vatandaşa balık ikramı

Denetimlerde kayıt dışı avlandığı tespit edilip, el konular balıklar, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor. Bu çerçevede 2 ton istavrit, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından vatandaşa ikram edildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, yasadışı balık avcılığı yapanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde gerçekleştirilen denetimlerde el konulan tonlarca kefal, mezgit ve istavrit, vatandaşlara ulaştırılmak üzere Gaziosmanpaşa Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, teslim alınan balıkları ilçenin çeşitli noktalarında ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ediyor. Son olarak Küçükköy Meydanı’nda gerçekleştirilen dağıtıma Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Ekiplerle birlikte 2 ton istavrit dağıtımı yapan Usta, vatandaşların sofralarına katkı sağlamak üzere gerçekleştirilen balık dağıtımlarının devam edeceğini söyledi. Balık ikramı, Gaziosmanpaşalılar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Toplam 10 Ton Balık Dağıtıldı

Mahallelerde gerçekleştirilen balık dağıtımlarının yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin evlerine de balık ulaştırıyor. Ekipler, hazırladıkları balıkları belirlenen adreslere götürüp, ikramda bulunuyor. Bugüne kadar toplamda 10 ton balık dağıtımının yapıldığı Gaziosmanpaşa’da, önümüzdeki haftalarda da ilçenin çeşitli noktalarında dağıtımların devam edeceği öğrenildi.