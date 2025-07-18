Başkan Uysal'dan Bilecik'e ziyaret

Kütahya’nın Domaniç ilçe Belediye Başkanı Engin Uysal, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyaret, iki belediye arasında iş birliğini güçlendirme ve karşılıklı dayanışmayı artırma açısından önem taşıdı. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Başkan Uysal’a nazik ziyareti için teşekkür etti.

Ziyaret sırasında yerel yönetimlerin karşılaştığı ortak sorunlar, kültürel ve sosyal projelerde iş birliği imkanları değerlendirildi. İki başkan da bölge halkına daha iyi hizmet sunmak için ortak akıl ve diyalogla hareket etmenin önemine dikkat çekti.