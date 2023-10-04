Başkan Uzunlar'dan kırsal mahallelere çıkarma

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Süleymanpaşa’nın önemli iki kırsal mahallesi olan Karacakılavuz ve Bıyıkali’de temaslarda bulundu. Uzunlar, her iki mahallede de vatandaşlarla ve kanaat önderleri ile istişarede bulundu, belediyenin yatırım ve hizmetlerini değerlendirerek, talep ve önerileri dinledi.

Süleymanpaşa’nın en büyük kırsal mahallesi olan Karacakılavuz’a ziyaret gerçekleştiren Belediye Başkanı Uzunlar’a Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı ve Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın eşlik ederken, Başkan Uzunlar, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Karacakılavuz’a kazandırılması planlanan yatırımlar ve yürütülen rutin hizmetlerle ilgili Karacakılavuzluları bilgilendiren Uzunlar, mahallenin güncel ihtiyaçları ile ilgili talep ve beklentileri not etti.

Geleneksel dokumaları inceledi

Daha sonra Karacakılavuz’un yerel değerlerinden olan ve kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel dokumaların üretildiği Karacakılavuz Küçük El Sanatları Kooperatifini ziyaret eden Başkan Hüseyin Uzunlar, burada el emeklerini dokuma tezgahlarında ürüne dönüştüren ve yüzlerce yıllık bir geleneği yaşatan kadınlarla bir araya geldi. Uzunlar, Kooperatif Başkanı Fatma Çaylalı ile istişarede bulunarak kooperatifin çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Uzunlar, kültürel olarak son derece önemli bir geleneksel değeri yaşattıkları için hanımları tebrik ederek çalışmalarında başarılar temenni etti.

“Dokumalarımızın ünü ülke sınırlarını aştı”

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Uzunlar, "Karacakılavuz Mahallemizde kökleri yüzyıllar öncesine dayanan manevi değeri yüksek bir zanaatı icra eden, emeğin ve sabrın simgesi değerli hanımlarımızı ziyaret ettik. Kültürümüzün nadide parçalarından biri olan ve Kooperatif Başkanımız Fatma Çaylalı öncülüğünde 17 yıldır sürdürülen kilim dokuma geleneğinin, her biri el emeği göz nuru olan kıymetli eserlerini inceledik ve geleneksel motiflerle bezeli bu zarif emeklerin, ülkemizin sınırlarını aşan bir üne sahip olmasından bir kez daha gurur duyduk. Karacakılavuz Küçük El Sanatları Kooperatifimizin ve tüm emekçi kadınlarımızın yanında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Bıyıkali Muhtarı ile istişarede bulundu

Karacakılavuz’un ardından Bıyıkali Mahallesi’ne geçen Başkan Uzunlar, burada yürütülen çalışmaları inceleyerek mahalle sakinleri ile sohbet etti. Bıyıkali’nin sorunları, talepleri ve mahallenin gelişimi için yapılması gerekenleri Bıyıkali Mahallesi Muhtarı Mestan Arslan ve mahallelilerle birlikte değerlendiren Uzunlar, Muhtar Arslan’a misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Uzunlar, “Başkan Yardımcımız Gökhan Saygı ve Fen İşleri Müdürümüz Kenan Taşkın ile birlikte Bıyıkali Mahallemizi ziyaret ettik. Kıymetli Muhtarımız Mestan Arslan ve değerli mahalle sakinlerimizle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduk. Görüş ve önerilerini dinleyerek, mahallemizin daha da gelişmesi ve güzelleşmesi için el birliğiyle yapacağımız çalışmaları değerlendirdiğimiz mahalle sakinlerimize, samimi misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum,” diye konuştu.