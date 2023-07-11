Başkan Uzunlar, Oto Galericiler Sitesi çevresindeki çalışmaları inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı ile, 16 Temmuz’da açılışı yapılacak 59 Oto Tek Galericiler Sitesi’nde yürütülen yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Galerileri tek tek ziyaret ederek girişimcilere bereketli kazançlar dileyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnafın taleplerini dinleyerek not etti. Hizmet vermeye başlayan ve önümüzdeki Pazar günü düzenlenecek törenle resmi açılışı yapılacak olan 59 Tek Oto Galericiler Sitesi’nin Süleymanpaşa’da önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade eden Başkan Uzunlar, Trakya’nın en büyük merkezlerinden biri olacak kompleksin hayırlı olmasını diledi.

“Şimdiden hayırlı olsun”

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı ile birlikte esnafı ziyaret eden Uzunlar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Süleymanpaşa’mızda 16 Temmuz’da açılışı yapılacak 59 Tek Oto Galericiler Sitesi’nde sürdürdüğümüz yol ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledik. Galericilerimize hayırlı işler dilerken, emeği geçen ekiplerimize de kolaylıklar diledik. Şehrimizde, otomotiv sektörünün önemli bir merkezi haline gelecek yeni galericiler sitesi, esnafımızın ve ilçemizin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayacak. Yol ve çevre düzenleme çalışmalarıyla, galericilerimize ve ziyaretçilerimize güvenli ve konforlu bir ortamda işlerini gerçekleştirebilecekleri bir alan oluşturuyoruz. İlçemizin gelişimine katkı sağlayan bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 59 Tek Oto Galericiler Sitesi’nin şimdiden ilçemize ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.