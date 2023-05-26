Başkan V. Subaşı, Bahçelievler Mahallesi sakinlerini ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Faruk Genç ve mahalle sakinlerini ile bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesinde revizyon çalışması tamamlanmak üzere olan Uğur Mumcu Parkı’ndaki çalışmaları da yerinde inceleyen Başkan V. Subaşı, Muhtar Genç ve mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini dinledi. Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız ve birim müdürlerinin de olduğu ziyaret ilişkin açıklama yapan Başkan V. Subaşı, ‘’Bahçelievler Mahalle Muhtarımız Faruk Genç ile birlikte Uğur Mumcu Parkımız ve mahallemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları yerinde inceledik, vatandaşlarımızla sohbet ettik. Altyapı çalışmalarımızın bitişiyle, bölgede üstyapı çalışmalarına da hızla başlıyoruz. Ayrıca tüm vatandaşlarımızı mahallenin yeşil alan ihtiyacına büyük katkı sunan Uğur Mumcu Parkına da bekliyoruz” dedi.

Muhtar Genç ve mahalle sakinleri Başkan V. Subaşı’na ziyareti ve çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.