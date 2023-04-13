Başkan V. Subaşı Çanakkale'deki açılış programına katıldı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi açılışına katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda Başkan V. Subaşı, meslektaşları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Katıldığı programda gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşarak fotoğraf çekilen Başkan V. Subaşı, “Umut kazanacak, adalet kazanacak, millet kazanacak. 13’ncü cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak, Başkan İmamoğlu ve Başkan Yavaş ile birlikte Çanakkale’de milletimizle tam kadro buluştuk ve Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi açılışına katıldık” ifadelerini kullandı.