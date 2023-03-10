Başkan V. Subaşı, CHP grup toplantısına katıldı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığını yaptığı son grup toplantısına katıldı.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Ankara programı çerçevesinde Bilecik CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Bilecik CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik CHP Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukcu ve il örgütü üyeleriyle birlikte genel merkezdeki çalışmalarda yer aldı ardından grup toplantısına katıldı.

Başkan V. Subaşı program sonrası yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun, son ve en anlamlı grup toplantısı için CHP ailemizle birlikte yerimizi aldık. Hakkımız size helal olsun sayın genel başkanım, 13’ncü cumhurbaşkanım. Zalimlerin tahtını yıkmak ve huzurlu yarınlar için çalışacak, hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.