Başkan V. Subaşı doktor ve sağlık çalışanları ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek doktor ve sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar ile ziyareti gerçekleştiren Başkan V. Subaşı, doktor ve çalışanlara çiçek hediye etti. Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Erhan Arıkan’ı da ziyaret eden Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, doktorlar ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.

Ziyaret hakkında sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Başkan V. Subaşı, ‘’14 Mart Tıp Bayramında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. üyesi Erhan Arıkan’ı, doktorlarımızı, hemşirelerimizı ve sağlık emekçilerimizi ziyaret ettik. Çalışmalarında kolaylıklar diledik. Emeğinizin karşılığını aldığınız, hak ettiğiniz değerleri gördüğünüz nice bayramlara! Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Ziyaretinde doktorlar ve sağlık çalışanlarına çiçek takdim eden Başkan V. Subaşı, hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletti.